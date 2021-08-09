شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين: دلال عبد العزيز تركت فراغا فنيا كبيرا وفقدنا إنسانة وأم غالية على قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكرياتها مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في الأعمال التي شاركت فيها معها، معبره عن حزنها الشديد لرحيلها.

وكتبت رانيا عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "حبيبتي من أحلى الأعمال اللى عملتها وكنت معها في مسلسل الهروب وكانت أمى أنا وكريم عبد العزيز ومسلسل فلانتينو كانت ميس عفاف الناظرة الصارمة اللي دمها خفيف حبيبتي رحمة الله عليكي".

وتابعت:" تركتي فراغا فنيا كبيرا وفقدنا إنسانة وأم غالية علي قلوبنا جميعا اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى وأجعل ليلتها الأولى أجمل لياليها واسكنها فسيح جناته واجعل قبرها روضه من رياض الجنة ويلهم أهلها وبناتها الصبر والسلوان يارب".



رانيا محمود ياسين

حالة حزن شديدة تخيم على الوسط الفنى وخارجه، بعد رحيل النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر يناهز 61 عاما متأثرة بتوابع فيروس كورونا، حيث تم تشييع جثمانها أمس من مسجد المشير طنطاوى، ودُفنت بجواز زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا، أول أمس السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد رقودها فى المستشفى 4 أشهر، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي في 20 مايو الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.