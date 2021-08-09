شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن الفنان الراحل عبدالله الشرقاوى.. ورئيس البيت الفنى ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا أمس، الفنان المسرحى عبدالله الشرقاوي، وهو ما أعلنه الفنان جمال عبد الناصر، بنشر صورة من مشهد يجمعه بالفنان عبدالله الشرقاوي خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "عشت حياتى فى دور فنان .. - إيه؟ - لا مفيش .. أنا بلعب دور الدرويش.. عبدالله الشرقاوي من دوره فى "الحالة توهان"، مع السلامة يا عبدالله ورحمك الله وغفر لك وأحسن إليك، مع السلامة يا طيب يا محب يا مسالم يا فنان ياكبير، مع السلامة وإلى لقاء فإنا جميعًا إليه راجعون والبقاء له وحده".

كما نعاه الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، قائلاً: "إن عبد الله الشرقاوي، نجم المسرح الجامعي وعضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، أبدع من خلالها في العديد من الأعمال المسرحية، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ونرصد أبرز المعلومات عن الفنان عبدالله الشرقاوي

- عبدالله الشرقاوي نجم المسرح الجامعى في الثمانينيات

- كان منتخبًا لمسرح جامعة عين شمس في فترة الثمانينيات

- عضو فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح

- قدم بطولات مسرحية على مسرح الدولة منها، مارصاد، العسل عسل، الكورة جوان، سلقط في ملقط، توهان