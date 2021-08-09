شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "الباب الأخضر" لـ إياد نصار يعلن انطلاق الفيلم نهاية أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إنه يبدأ تصوير المشاهد الأولى من فيلم "الباب الأخضر"، نهاية شهر أغسطس الجارى، لافتًا إلى أنه يقوم بمعاينة الديكورات حاليًا بمدينة الإنتاج الإعلامى وشوارع القاهرة، والتحضيرات النهائية من ناحية ملابس الممثلين والإكسسوارات استعدادًا لانطلاق التصوير.

وأشار عبد العزيز إلى أنه جارى التعاقد مع باقى النجوم المشاركين فى الفيلم بجانب إياد نصار وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء كل التعاقدات بشكل رسمى.

فيلم "الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، ومن تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز بعد نجاحه فى التواصل مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائى، وتدور أحداث الفيلم الذى كتبه أسامة أنور عكاشة فى بداية الألفينيات، فى إطار اجتماعى حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

من ناحية أخرى ينتظر إياد نصار عرض فيلم "موسى"، والذى يشارك فى بطولته النجم كريم محمود عبد العزيز، حيث كشف نصار خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "cbc"، أن فيلم "موسى" به مشاهد فى غاية الصعوبة كون الأمر مرتبط بشخصية "روبوتية"، وليست شخصية حقيقة، تستهدف الأعمار الصغيرة التي تعايش التكنولوجيا، وعليه كان يجب تقديم عمل لا يكون معقدا حتى ينال إعجاب المشاهدين.

يذكر أن شركة سينرجي المنتجة لفيلم "موسى" أعلنت عن تأجيل طرح أغنية الفيلم "مكهرب" لمروان موسى حدادًا على وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وفقاً لما أعلنوا عبر حسابهم الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت "تأجيل نزول أغنية مكهرب لمروان موسى من فيلم موسى حتى الغد حداداً على روح القديرة دلال عبد العزيز رحمة الله عليها".

فيلم "موسى" من المنتظر طرحه في دور العرض يوم 11 من شهر أغسطس الجاري، الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وغيرهم نخبة من نجوم الفن ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.