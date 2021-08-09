برنامج الين ديجينيرس يكشف عن العرض الترويجي للموسم الأخير

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"الخليج 365": يوشك برنامج الإعلامية الشهيرة الين ديجينيرس على إسدال الستار نهائياً، حيث كشف الإعلان الترويجي للموسم التاسع عشر من البرنامج الحواري النهاري الذي يبدأ يوم الاثنين ، 13 سبتمبر بانه سيكون الموسم الأخير.

حيث أصدر البرنامج عرضًا ترويجيًا للموسم القادم يلقي نظرة على بعض الأحداث البارزة على مر السنين. من بين الضيوف المشاهير الذين ظهروا في المقطع جورج كلوني، وجستين تيمبرليك، وجوليا روبرتس، وميشيل أوباما ، وعدد قليل من الضيوف البالغ عددهم 4000 ضيف الذين جلسوا مع إلين على مدار العقدين الماضيين.

يعكس المقطع أيضًا "ما يقرب من نصف مليار" (دولار) التي تم التبرع بها على مر السنين و "غيرت حياة ناس لا حصر لهم".

وفي نهاية المقطع ، توجه المضيفة الكلام لمعجبيها قائلة "لقد غيرتم حياتي".

وتضيف "أعدكم بأننا سنحظى بموسم نهائي رائع. سيكون موسمًا يمكنني أن أقول فيه حقًا ، شكرا لكم جميعا. كل يوم سيكون احتفالاً، وستكون هناك الكثير من المفاجآت ، بالإضافة لرحلات في حارة الذكريات".

يذكر أن البرنامج تعرض لضربة قوية عندما اشتكى بعض العاملين فيه من سوء المعاملة، مما دفع بديجينيرس لتقديم إعتذار علني.

وأعلنت ديجينيرس في مايو أنها ستنهي برنامجها الحواري الطويل في عام 2022. وقالت لصحيفة The Hollywood Reporter أن التغيير يأتي بعد مزاعم بوجود بيئة عمل سامة في موقع التصوير.

وتابعت: "كنت سأتوقف بعد الموسم 16. كان هذا هو موسمي الأخير، وأرادوا التوقيع لمدة أربع سنوات أخرى وقلت إنني سأوقع ربما لسنة واحدة". "كانوا يقولون إنه لا توجد طريقة للتوقيع على سنة واحدة." لا يمكننا فعل ذلك مع الشركات التابعة والمحطات بحاجة إلى المزيد من الالتزام ".

وأضافت "لذلك ، [استقرينا] على ثلاث سنوات أخرى ، وعرفت أن هذا سيكون آخر ما لدي. كانت هذه هي الخطة طوال الوقت".