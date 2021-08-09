شكرا لقرائتكم خبر عن "افرح" أحدث أغانى بشرى بتوقيع محمد شاشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح" وتستعد لإطلاقها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال أيام والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب خلال ايام.

وتقدم بشرى خلال الأغنية الجديدة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي تهدف لنشر السعادة وحب الحياة والنظر لها من منظور مختلف، مع مزجها بتوليفة موسيقية حملسية تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وتتعاون الفنانة بشرى فى أغنية "افرح" مع الموسيقار شاشو، بعد تعاونهما سويا مؤخرا عبر أغنية "خيوط الأمل"، وتدشن بشرى عبر العمل الجديد انطلاقتها الغنائية الجديدة خلال موسم الصيف مع عكفها على وضع لمساتها الأخيرة على عدة مشاريع فنية جديدة تعود بها بقوة إلى ساحة الغناء بعد انشغالها في عالم التمثيل وتنظيم مهرجان الجونة السينمائي.



بشرى وشاشو



بشرى

ومن ناحية أخرى تنشغل بشرى في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها الأولى في أجدد أعمالها السينمائية "معالي ماما"، الفيلم الذي يجمع في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاوري وعلاء مرسى وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة انغام، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.