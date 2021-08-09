شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة من أمام وكالة الفضاء المصرية: أملاً في تحقيق أحلام أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الكبير محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور له من أمام وكالة الفضاء المصرية، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، اثناء تفقده معامل الوكالة وتعرف على أنشطتها ومشروعاتها، بغرض نشر ثقافة الفضاء والتعريف عن دور الوكالة.

وقال حميدة على الصور التي نشرها: "أملاً في تحقيق أحلام أولادنا في ريادة الفضاء، شكرا الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية على الاستضافة والمعلومات القيمة التي أضافها لنا أثناء الشرح، وشكرًا لجميع القائمين على هذا المشروع".

وقال الفنان القدير محمود حميدة، إنه يجب على الشخصيات العامة والمشاهير الاهتمام بالمسائل التى تهم المجتمع ككل والتى فى مقدمتها التعليم كونه يعتبر قاطرة الشعوب ، قائلا :"بدون التعليم مفيش تقدم" .

جاء ذلك خلال زيارة الفنان القدير محمود حميدة، بصفته الفنية وبصفته سفير لمبادرات وكالة الفضاء المصرية، لمقر الوكالة ، حيث تفقد معامل الوكالة وتعرف على أنشطتها ومشروعاتها، بغرض نشر ثقافة الفضاء والتعريف عن دور الوكالة.

وتابع الفنان محمود حميدة، قائلا :" أتت علينا عصور ظلام أدت لتخلف المسيرة التعليمية" ، مضيفا :"احنا متخلفين جدا فى التعليم" ، لافتا إلى أن هناك من يتعامل مع علم الفضاء على أنه من علم الغيب.

وأكد الفنان محمود حميدة ، ضرورة عمل برامج للتوعية بعلوم الفضاء وبرامج الفضاء، مؤكدا أننا نعيش الآن فى عصر المعلومات على عكس العصر المنصرف الذى يعرف بالعصر الصناعى .