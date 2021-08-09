شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بلقيس بعد قرار إيقافها من نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت المطربة اليمنية على قرار إيقافها من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بمنع التعاون معها، بعد إحيائها لحفل بدون الحصول على التصاريح اللازمة من أجل هذا الحفل.

وكشفت المطربة بلقيس في أول تصريح لها عن أن موقفها قانوني وأن حفلها المقبل بدار الأوبرا المصرية المقرر إقامته الخميس المقبل في موعده، وأن الأزمة التى حدثت لا تتجاوز سوى مجرد اختلاف بسيط فى أمور خاصة بتصاريح حفل أمس الذي أقيم بمصر الجديدة، وأنها لم تصعد أمس على خشبة المسرح قبل أن تطمئن أن كل الإجراءات سليمة والحصول على تصريح الحفل وأنها مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائة قدمته فى الوطن العربي وفي مصر.

وأضافت المطربة بلقيس: "مصر بلدي وأنا ابنتها ولا يعقل أن اتجاوز قانون مصري وأن الحفل أمس خرج بشكل رائع وكنت سعيدة جدًا باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي وقدمت عددًا من الأغنيات الجديدة التى ستصدر في ألبومي وأهديت جمهور الحفلة أمس إحدى مفاجآتي الفترة المقبلة وهو غناء الأغنية المصرية التى سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية "دبلوماسي" وتحديداً بعد إنتهاء حفلى الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وأحيت المطربة بلقيس حفلاً غنائياً ضخماً أمس بمصر الجديدة، وقدمت خلاله عدد من أغنياتها منها، أغنية للفنانة وردة "بتونس بيك" وأغنية "الحق عليه" لحكيم وأغنية "طبطبة" لحسين الجاسمي وأغنية "ملطشة القلوب" لمصطفي شوقي.

من المقرر أن تحيى المطربة بلقيس حفلا غنائيا، علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس الجارى، بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه.

يذكر أن بلقيس تستعد لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية كلمات والحان عزيز الشافعي وتحمل أسم "دبلوماسي" كما أنها طرحت مؤخراً أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية وصورتها في بلنالن وطرحتها مؤخراً وحققن نجاح كبير.