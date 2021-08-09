شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية منتظر عرضها تظهر فيها دلال عبد العزيز بعد وفاتها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة حزن شديدة تخيم على الوسط الفنى وخارجه، بعد رحيل النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر يناهز 61 عاما متأثرة بتوابع فيروس كورونا، حيث تم تشييع جثمانها أمس من مسجد المشير طنطاوى، ودُفنت بجواز زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.

وللفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عدة أعمال لم تعرض بعد، حيث تم تصويرها قبل مرضها الأخير بفيروس كورونا، والذى أستمر معها عدة أشهر، ومن هذه الأعمال، فيلم "تسليم أهالى"، للنجمة دنيا سمير غانم، وتظهر دلال عبد العزيز فى دور والدة دنيا، حيث تجسد الأخيرة دور فتاة تدعى "زاهية" وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدى.

ويعد الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدى، ويعد هذا التعاون الثانى بين هشام ماجد ودنيا، بعدما عملا معا فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".

وهناك فيلم آخر انتهت النجمة الراحلة دلال عبد العزيز من تصويره يحمل عنوان مؤقت وهو "ناجى"، من بطولة محمد الشرنوبى وهدى المفتى، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، يشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي، حيث كان في البداية الفيلم يحمل اسم "الفنار" ثم "ناجي" ولم يتم الاستقرار بعد على هذا الاسم.

ولم تستكمل دلال عبد العزيز تصوير مشاهدها فى مسلسل "عالم موازٍ"، للنجمة دنيا سمير غانم ابنتها والذى خرج من السباق الرمضانى الماضي 2021، بعد إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وهشام جمال بفيروس كورونا، حيث كان من المفترض عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان، والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.

وهناك عمل أخير كان مفترض أن تشارك فيه الراحلة ولكن يشاء القدر وترحل عن عالمنا السبت الماضى، وهو الجزء الثانى من مسلسل " فى بيتنا روبوت"، للفنان هشام ماجد وليلى أحمد زاهر بعد ما قرر صناعه تقديم جزء ثانى للعمل بعد نجاح الجزء الأول.

ودارت أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل روبوت يستطيع القيام بمهام كثيرة مثل البشر وأكثر، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة، والمسلسل من بطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والقديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد رقودها فى المستشفى 4 أشهر، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي في 20 مايو الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.