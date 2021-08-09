أحمد حلمي يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد حلمي جمهوره بمناسبة العام الهجري الجديد، الموافق اليوم 9 أغسطس الجاري.

وكتب "حلمي"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "كل سنة وأنتم طيبين وعام هجري سعيد".

وشارك أحمد حلمي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الاختيار ٢" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كانت فيلم "خيال مآتة"، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.