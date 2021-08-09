أحمد فوزي صالح عن "الحرامي": عالم المهمشين يستهويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد السيناريست أحمد فوزي صالح، صاحب فكرة مسلسل "الحرامي" والمشرف على كتابته، على سعادته بردود الفعل التي جاءته بعد عرض الحلقات الأولى من الموسم الثاني للمسلسل، الذي انطلق عرضه مؤخرًا، على منصة "شاهد"، والذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرض جزئه الأول.

وتعليقا على زيادة مدة الحلقة إلى ٢٠ دقيقة بدلا من ١٠ دقائق مثلما كانت في الجزء الأول، قال "صالح" إن ذلك التغيير جاء استجابة للجمهور الذي شعر بأنه في حاجة لتفاصيل أكثر لكن مع الحفاظ على الإيقاع السريع للأحداث.

وأوضح أن فكرة الحلقة التي تمتد إلى ١٠ دقائق، جاءت لتكون مناسبة للشباب ولمتطلبات العصر التي تميل إلى السرعة، إلا أن ذلك لم يكن مشبعا للجمهور مما دفعهم لزيادة مدة الحلقة إلى ٢٠ دقيقة.

وقال إنه حرص على أن يؤكد من خلال الأحداث على أن الاختيارات الشخصية ليست هي العامل المتحكم في مصائر البعض وإنما الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم أيضًا، معلقًا: "بحاول أقول كلام كبير بس في إطار مسلي.. لأن بيستهويني عالم المهمشين والناس اللي مش متشافين ودايما فيه صور نمطية عن اللصوص لكن في المسلسل احنا قدام لص غير نمطي".

في نفس السياق، أشار إلى أنه تم إضافة شخصية جديدة في الموسم الثاني، وهي "نشأت" التي يجسدها الفنان محمد جمعة، والذي يورط الفنان بيومي فؤاد، خلال الأحداث مما يضطر الأخير إلى اللجوء لأحمد داش، صاحب شخصية "الحرامي".

ولفت إلى أن أحداث وشخصيات المسلسل بمثابة قماشة واسعة تسمح بعرض العديد من الأجزاء، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على ما إذا كان سيتم عمل موسم ثالث أم لا.

فيما أكد صالح على سعادته بالتعاون مع مخرج المسلسل أحمد الجندي، لافتا على أن الأخير ليس مخرجا كوميديا فقط وإنما هو قادرا على إخراج كافة الأنواع من الأعمال.

من ناحية أخرى، قال إنه سعيد أيضًا بتعاونه في العمل مع الكاتب محمد بركات، الذي تعاون معه في عدة مشاريع خلال العامين الماضيين، مؤكدا على أنه شخص موهوب وذكي ومخلص في كتاباته.

مسلسل "الحرامى 2"، الذي يعرض حاليا على منصة شاهد VIP، من إخراج أحمد الجندي وبطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

الجدير بالذكر أن صالح حصد عشرات الجوائز عن فيلمه الأول "ورد مسموم" من مهرجانات عربية ودولية، فيما يواصل التحضير لتصوير فيلم جديد بعنوان "هاملت في عزبة الصفيح" لم يعلن بعد عن كافة تفاصيله.