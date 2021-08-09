هاني سرحان يستعد لأولى تجاربه السينمائية "اللي مايتسموش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المؤلف والسيناريست هاني سرحان لخوض أولى تجاربه في عالم السينما، من خلال فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، ومن المقرر أن يتم طرحه العام المُقبل 2022.

ويدخل هاني سرحان في تجربته السينمائية الأولى عالم جديد من الإثارة والأكشن، يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التي مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هاني سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه العام الماضي بمسلسل "الاختيار ٢"، والذي قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة.

كما برز اسم هاني سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية "الأب الروحي"، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل "لمس أكتاف"، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل "الفتوة" الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.