أول تعليق من ياسمين الخطيب عقب زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة التشكيلية والإعلامية (ياسمين الخطيب) عن سعادتها في أول تعليق لها بعد زفافها من رجل الأعمال رمضان حسني، مساء أمس الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت ياسمين صورا لها مع زوجها من حفل الزفاف عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت موجهة رسالة له: "اللي بالغالي اشتريته".

وعُقد قران الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب على رجل الأعمال رمضان حسني، أمس الأحد، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ياسمين الخطيب هي فنانة تشكيلية ومقدمة برنامج "ونقول كمان" على شاشة "النهار".