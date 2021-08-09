صورة مؤثرة.. إيمي ودنيا سمير غانم مع نعش والدتهما قبل دفنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليها الحزن بعد رحيل النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز عن عالمنا، السبت، عن عمر يناهز 61 عاما.

وانتشرت مقاطع وصور من تشييع جثمانها، الأحد، من مقابر الأسرة بالوفاء والأمل في مدينة نصر، بعد أداء الصلاة عليها في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

ومن بين الصور التي لاقت تداولا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية، صورة تظهر خلالها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما داخل سيارة نقل جثمانها إلى مثواه الأخير والدموع تعنون مشهد الوداع لوالدتهما بعد رحيل والدهما الفنان الكبير الراحل سمير غانم في 20 مايو الماضي.

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور.

حصلت على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، وليسانس آداب إنجليزي - جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة.

شاركت دلال عبدالعزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج"، وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عُرض هذا العام.