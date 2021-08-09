فن ومشاهير

"ليش تقلدي زوجة رونالدو".. تعليقات الجمهور على صور ياسمين صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور على متن "يخت" في البحر، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي : "جميلة، حب قلبي، اللي بيحب ياسمين لايك، تجنني ومنورة حبيبتي ياسمين الجميلة، ماشاء الله، قمر بجد، فدوة، الجمال عدى الكلام".

فيما علق البعض على تقليد ياسمين صبري لجورجينا صديقة ، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ترا جورجينا لابسه نفس شحاطتج البيضة"، و"جورجينا مصر الأولى"، و"ليش تقلدي زوجة رونالدو".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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