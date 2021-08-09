"أعظم هجرة في تاريخ البشر".. أمير كرارة يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أمير كرارة جمهوره بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤٣.

وكتب كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إنَّها ذكرى أعظم هجرة في تاريخ البشر، هجرة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ، وحيثُ ما بين عام مُنصرم وعام مُقبل أتمنى لنا و لكم سنة خالية من الأحزان، مليئة بالسعادة والأمن والأمان ، اللهمَّ اجعل أيامنا جميعها أيام خير وبركة".

وكان آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.