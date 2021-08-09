شذا حسون لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “كلمة حلوة” مميزة ولا خلاف مع رحمة رياض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شذا حسون اسم لمع منذ سنوات عديدة وذلك بعدما تخرجت من برنامج “ستار اكاديمي” ومن بعد هذه التجربة الفنية الخاصة قدمت اعمالا غنائية ناجحة بعدد من اللهجات العربية لاقت صدى في كل انحاء العالم العربي. وقبل ايام قليلة قدمت “دويتو”مع المطرب المصري محمد قماح بعنوان “كلمة حلوة” فماذا تقول شذا حسون لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل “هناك تواصل دائم ومستمر بيني وبين محمد قماح زميلي في “ستار اكاديمي” وهو ملحن ومطرب موهوب وعندما عرض علي اغنية “كلمة حلوة” اعجبتني وعلى الفور بدأت بتنفيذها” وتضيف شذا ” اثناء التسجيل في الاستديو اقترحت على قماح ان يغني مقاطع من الاغنية حيث رايت انه يتطلب وجود صوت رجل في العمل وهذا ما حصل ثم صورتها فيديو كليب في مدينة دبي تحت ادارة المخرج زوبيان بثاني تعاون بيننا والحمد الله النتيجة رائعة جدا”.

اما عن فترة غيابها الطويلة فاكدت انها كانت في فترة استراحة المحارب، كما ان التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا جعلت من غير الممكن تقديم اي عمل جديد وسط اجواء يسودها الغموض والخوف وعدم رغبة الناس في الاستماع الى اي عمل فني جديد “لذا استغليت تلك الفترة من اجل التحضير والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستكون ان شاء الله مليئة بالاعمال المميزة والجديدة”.

وعن مشاركتها في برنامج الهواة العراقي “القيثارة” كعضو لجنة تحكيم والذي يعرض على التلفزيون العراقي واين اصبح عرض المرحلة الثانية منه فقالت ” برنامج “القيثارة” في طور الاعداد للمرحلة الثانية والتحضيرات وصلت للمراحل النهائية بعدما توقف لاسباب تتعلق بالاستديو الخاص بهذه المرحلة.

اما ما هي اسباب خلافها مع المطربة العراقية رحمة رياض فتشير شذا الى انه لا يوجد خلاف جوهري بينهما وكل ما يثار هو افتعال لبروباغندا على حساب اسمي. وتتابع “الساحة العراقية مليئة بالمواهب الرائعة والجميلة لكنها تنتظر الاختيار الصحيح لتخطو بثبات نحو طريق النجاح وانا اشجع اولاد بلدي ولا افتعل المشاكل مع احد”.

وعن انتشار الاغنية العراقية في هذه الفترة تقول “الاغنية العراقية تحمل بطياتها عذوبة الكلمة وشجن اللحن والاحساس العالي في الاداء وهي تجسد كل ما يرغب به المستمع العربي والغربي كون اللحن العراقي منتشر في الدول الغربية ايضا”.

وهل غيابها عن لبنان له اسباب خاصة توضح شذا حسون “ان لبنان في قلبها “وانا اعشق هذا البلد الذي انطلقت منه فنيا لكن نتيجة الاوضاع الصحية التي سادت العالم بسبب كورونا كان الابتعاد قسريا عن بلدي الثاني لبنان ولكن ان شاء الله سأكون في بيروت قريبا.

واخيرا تؤكد شذا ان هناك اعمالا كثيرة صدرت في الايام الاخيرة واعجبتها ومنها لوائل كفوري وماجد المهندس ونجوى كرم.