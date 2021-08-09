فنان شهير يعلق غاضبا : ” عايشين عيشة كلاب “

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 06:50 مساءً - أعرب الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” عن غضبه واستيائه من الأوضاع والأحداث التي تمر بها لبنان مهاجما الطبقة السياسية الحاكمة .

فكتب سعد رمضان في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” نحنا بلبنان عايشين عيشة كلاب ومش ايّا كلاب .. كلاب الشوارع حتى لو معك ملاين الدولارات ” .

وتابع : ” اولاً بسبب عصابات ومجرمين حاكمين البلد وطبقة سياسية فاشلة وفاسدة من راس الهرم لكعبو .. ثانياً بسبب الناس اللي بعدا بتدافع عنهم .. قرّفتونا البلد .. لبنان ليس بخير ” .