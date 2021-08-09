70 فيلماً في مهرجان "دوفيل للسينما الأمريكية" بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الدورة الـ47 لمهرجان الفيلم الأمريكي بدوفيل (غرب فرنسا) في سبتمبر/أيلول 70 فيلماً.

وقال المكتب الإعلامي التابع للمهرجان لوكالة "فرانس برس"، الإثنين، إن "مجيء طواقم الأفلام ما زال قيد الدرس بسبب الأزمة الصحية".

وأوضح مدير المهرجان برونو باردي من ناحيته: "حتى الآن، من المتوقع أن يحضر مخرجو جميع الأفلام المشاركة في المسابقة".

ومن بين الأفلام الـ13 في المنافسة الرسمية، هناك "بيج" للمخرج مايكل سارنوسكي ومن بطولة نيكولاس كيج، ويروي الفيلم قصة شيف شهير سابق ينعزل في الغابة للبحث عن حيوانه المختطف.

وخارج المنافسة، يقدم المهرجان خصوصاً فيلم "سيتي أوف لايز" لبراد فورمان والذي يؤدي فيه جوني ديب دور شرطي يواجه الجميع.

وقد طُرح الفيلم الذي يمثل فيه أيضاً فورست ويتيكر، مباشرة عبر أقراص "دي في دي" في يونيو/حزيران.

كذلك يشارك في المنافسة فيلم "ريد سوكيت" لشون بايكر الذي ترك أثراً قوياً خلال عرضه في مهرجان "كان" أخيراً رغم عدم نيله جوائز.

كما يتنافس على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم الدولية لمهرجان "دوفيل" برئاسة الممثلة الفرنسية شارلوت جينزبور، فيلم "داون ويذ ذي كينج" لدييجو أونجارو مع نجم الهيب هوب الأمريكي فريدي جيبس، و"بلو بايو" لجاستن تشون وحتى "جون أند ذي هال" لباسكوال سيستو الذي كان ضمن الأفلام التي اختيرت للمنافسة في مهرجان "كان" 2020.

وقال المنظمون إن المهرجان سيفتح للعام الثاني على التوالي "نافذة على السينما الفرنسية"، مع مجموعة مختارة من خمسة أفلام لم تُعرض بعد.

ويقام المهرجان في الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر/أيلول.