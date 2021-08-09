بعد منعها من الغناء في مصر.. بلقيس تنهي الأزمة وتستعد لحفل الأوبرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت منذ قليل أزمة المطربة بلقيس مع نقابة الموسيقيين بمصر، ووصل الطرفان لحل خلاف أمس، وتراجعت النقابة عن قرار منعها من الغناء بمصر.

ومن المقرر ان تقام حفلة بلقيس يوم الخميس المقبل في الأوبرا في ميعاده دون اي تغيير وتقدم خلاله باقية من أهم اغانيها بجانب عدد من الأغاني لكبار المطربين كما تستمر بلقيس في مزوالة نشاطها في مصر بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها سواء في أقامة الحفلات أو العمل علي مشاريع غنائية جديدة.





وخلال الساعات الماضية احتلت بلقيس محركات البحث بعد قرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنعها من الغناء في مصر، وبعدها بساعات تراجعت النقابة عن القرار بعد حل الخلافات التي أثيرت بشأن تصاريح حفلها الغنائي الذي أحيته، أمس الأحد، بنادي الجلاء بحي مصر الجديدة.

وكشفت بلقيس في أول تصريح لها، أن موقفها القانوني سليما وأن حفلها المقبل بدار الأوبرا المصرية المقرر إقامته الخميس المقبل في موعده.





وأكدت أن الأزمة التى حدثث لا تتجاوز مجرد اختلاف بسيط فى أمور خاصة بتصاريح حفل أمس الأحد، بنادي الجلاء بمصر الجديدة.

وأشارت إلى أنها لم تصعد على خشبة المسرح قبل أن تطمئن على سلامة كل الإجراءات سليمة والحصول على تصريح الحفل، مؤكدة استحالة تجاوزها لأي قوانين في أي حفل غنائي قدمته فى الوطن العربي.

على الجانب الآخر، تستعد بلقيس لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتحمل اسم "دبلوماسي"، كما طرحت مؤخراً أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية وصورتها في لبنان.



