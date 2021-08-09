منع بلقيس من الغناء في مصر .. سوء تفاهم وجد طريقه للحل

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"الخليج 365": أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين، أمس الأحد، قراراً بعدم التعامل مع المغنية بلقيس فتحي، وعدم إصدار أي تصاريح عمل لها داخل مصر في المستقبل، إلا أن النقابة عدلت لاحقاً عن موقفها بعد حل سوء التفاهم بينهما.

وجاء قرار النقابة المصرية تجاه بلقيس لعدم حصول الأخيرة على التراخيص اللازمة عن الحفل الغنائي الذي أحيته في نادي الجلاء للقوات المسلحة.

وأوضح قائد أوركسترا الفن المصاحبة لبلقيس في الحفل، المايسترو أحمد طه، أن المطربة حصلت على تصريح الحفل قبل أن تصدر نقابة الموسيقيين المصريين قرارها.

ومن المقرر أن تقام حفلة بلقيس يوم 12 أغسطس الجاري في دار الأوبرا المصرية في موعدها وتقدم خلالها باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من أعمال كبار المطربين.

وتستعد بلقيس لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتحمل اسم «دبلوماسي» كما أنها طرحت مؤخراً أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية وصورتها في لبنان.

