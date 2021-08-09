علي الديك قيد التحقيق في تركيا بتهمة إهانة أردوغان

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"الخليج 365": وضعت السلطات التركية المطرب السوري، علي الديك، قيد التحقيق بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونقل موقع زمان التركي، اليوم الإثنين، أن الديك قال في حفل زفاف بهاتاي في جنوب تركيا: "نحن هنا وين أردوغان".

واعتبرت السلطات التركية، حسب الموقع، أن في العبارة تهكماً على الرئيس أردوغان، خاصة أن الديك معروف بولائه للرئيس السوري، بشار الأسد.

ووصفت الصحف الموالية للحكومة التركية مثل يني شفق، ويني أكيت، وستار الواقعة بـ"الفضيحة"، مشيرة إلى أن المغني الشعبي علي الديك أشاد في الحفل ببشار الأسد والمسلحين المناهضين لتركيا.

وأوضح الموقع، أن سفر الديك تأخر، بسبب التحقيق.

من ناحيته زعم منظم الحفل رفيق ايريلماز أن الديك هو أحد أقارب صاحب الحفل، لذا طلب منه حضور العرس والغناء فيه، مضيفاً أن الغناء كان باللغة العربية ولم يكن الفنان يقصد رئيس الجمهورية بكلامه، بل نادى على والد العريس الذي يدعى “أردوغان راي”.

وتأخر رحيل الديك، الذي كان من المفترض أن يعود إلى سوريا، بسبب التحقيق.

يذكر أنه منذ انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي في 2018، وتم التحقيق مع 45 ألف شخص وتقديم 9773 شخصًا إلى العدالة، بتهمة إهانة الرئيس.