شكرا لقرائتكم خبر عن تاليا وأمايا وآدم تامر حسنى فى أحدث ظهور مع والدتهم بسمة بوسيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من رحلتها الصيفية في الساحل الشمالي، مع أطفالها تاليا وأمايا وآدم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وظهرت بوسيل في الصور وهى على ضفاف أحد الشواطئ، بينما ظهر أطفالها وهم يلعبون على الرمال بأدوات الحفر، لتظهر ابنتها الكبرى رشاقتها الكبيرة في ممارسة بعض التمارين على الرمال.

وسرعان ما حصدت الصور التي نشرتها بوسيل، على عدد كبير من التعليقات والاعجابات، حيث نادرًا ظهور أطفال بوسيل وحسني عبر منصات السوشيال ميديا.

وعلى جانب آخر، يستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن حفلات صيف جدة المقامة داخل المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وطرح النجم تامر حسنى، ريمكس لأحدث أغنياته "صعبة" والتي طرحها منذ 10 أيام تقريبا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى.