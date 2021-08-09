شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي "منورة بأهلها" مع يسرى نصر الله وتستعد لاستكمال المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة ليلى علوى تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد "منورة بأهلها"، حيث صورت 3 أيام من العمل، وتوقف التصوير بعدها بسبب الديكورات حسبما أكد مخرج العمل يسرى نصر الله لـ"الخليج 365".

وينتمى العمل لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث يضم 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد نهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوى عرض فيلم "200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وكانت ليلى علوى أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "شافكى المنيرى"، فى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن بطل الفيلم الجديد الذى تشارك فيه بعنوان "200 جنيه"، هو ورقة الـ 200 جنيه نفسها، مشيرة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوى على عدد من الشخصيات والمواقف التى سيرى فيها المشاهدون أنفسهم فى هذه الشخصيات.