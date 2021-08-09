رامي رضوان يطلب من الجمهور الدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:44 مساءً - نشر الإعلامي ” رامي رضوان ” مجموعة من الرسومات التي أرسلها له محبي الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” تعبيرا منهم عن حبهم لهم وحزنهم على رحيلهم .
وتوجه لهم رامي رضوان بالشكر والتقدير على ما قاموا به والفن والإبداع في أعمالهم .. كما طالب من الجمهور الدعاء للراحل سمير غانم وزوجته الراحلة دلال عبد العزيز ولإبنتيهما دنيا وإيمي .
فكتب في تعليقه على الصور عبر حسابه على إنستجرام : ” شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وإبداعه .. ادعو لهما بالرحمة والمغفرة .. وادعو لإبنتيهما دنيا وإيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا ” .
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