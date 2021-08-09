كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 05:44 مساءً - اتهم أحد الصحفيين الذي كان متواجدا بجنازة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” الفنان ” أحمد زاهر ” بالتعدي عليه بالضرب وكسر هاتفه المحمول الخاص به عندما كان يقوم بتغطية مراسم دفن الجثمان .
حيث حاول الصحفي التقاط صورا ل ” ليلى أحمد زاهر ” وهي منهارة بالبكاء وهو الأمر الذي رفضه أحمد زاهر ومنعه من ذلك .
وعلق أحمد زاهر في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على هذه الواقعة مستعينا بشهادات من بعض الصحفيين المتواجدين بالمكان .
والذين كشفوا حقيقة ما حدث وكذب الادعاءات والأخبار المتداولة حول تعدي أحمد زاهر على هذا الشخص وأن ما قام به الأخير هو دفاعه عن إبنته بمنعه من التصوير فقط .
فعندما كان يغادر زاهر المقابر بصحبة ابنتيه قام شخص بتصوير ليلى أثناء بكائها فاعترضت ملك علي تصويرها وقام أحمد زاهر بمنعه من التصوير بمسك الموبايل وقال له : إنت بتعمل ايه ” .. ثم أرجع له الموبايل في يده الثانية ومشي مع ابنتيه ملك وليلي لكن الشخص ادعى أنه كسر له موبايله .
وكتب أحمد زاهر في تعليقه : ” شكرا لكل الأساتذة الصحفيين المحترمين الصادقين اللي مقدروش يستحملوا الكذب والافتراء اللي حصل في حقي وكتبوا الحقيقة واللي شافوه بعينهم ” .
وتابع : ” وسبحان الله صدفة عظيمة من رب العالمين إن يكونوا موجودين في هذه اللحظة وشافوا كل حاجة بعنيهم .. شكرا ليكم يا أساتذة يا محترمين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في جنازة دلال عبد العزيز .. حقيقة ضرب وتعدي أحمد زاهر على أحد الصحفيين بعد تصويره لإبنته ليلى وهي منهارة في البكاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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