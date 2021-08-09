كيت هارينجتون يزيل الستار عن فترة إدمانه للكحول بعد انتهاء GOT.. اعرف الحكاية

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

خرج النجم العالمي كيت هارينجتون صاحب شخصية جون سنو الشهيرة في سلسلة الدراما الأشهر في تاريخ التلفاز Game Of Thrones، عن صمته، في مقابلة صريحة مع صحيفة صنداي تايمز، ليكشف عن تفاصيل الفترة التي عاشها بعد انتهاء السلسلة في 2019، ودخوله في حالة من الإدمان على الكحول والاكتئاب.



وقال هارينجتون في مقابلته الحصرية: "لقد مررت بفترات اكتئاب حقيقي حيث أردت القيام بكل أنواع الكحوليات حتى حصلت على دعم سري في إحدى المصحات العقلية"، وكشف سنو الذي استمر بعيدا عن الكحول لمدة عامين ونصف بعد فترة إعادة التأهل، أنه راض بشكل كبير عن حياته حالياً بعد مروره بفترة عاصر فيها أفكار انتحارية.

وقضى سنو، فترة طويلة داخل منتج Privé-Swiss لإعادة التأهيل في مدينة كونيتيكت، بتكلفة 95000 جنيه إسترليني شهريا، حتى خرج معافي تماما من تلك الفترة التي عاشها بعد انتهاء مسلسل Game Of Thrones.

ويعيش كيت حاليا فترة سعيدة مع زوجته النجمة العالمية روز ليزلي، صاحبة الـ34 عامًا، ويستمعان بمولودهما الذى استقبلاه في فبراير الماضي، بعد فترة زواج استمر منذ عام 2018.