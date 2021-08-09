الظهور الأول لـ كاميلا كابيلو بعد نجاح برومو cinderella

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

ظهرت الممثلة والمغنية كاميلا كابيلو للمرة الأولى بعد عرض البرومو الأول لفيلمها الجديد "سندريلا"، والذى يعد البطولة الأولى لها بعالم التمثيل، وذلك أثناء عودتها من رحلة قضتها برفقة حبيبها المغنى شون مينديز في إسبانيا، وتحديدًا بجزيرة مايوركا، حيث فضلت أن تقضى معه أجازتها في ظل ردود الفعل الواسعة الذي أثارها البرومو الأول لفيلمها.



وتعد تلك النسخة من سندريلا بمثابة تحدى كبير لصناع الفيلم خاصة أن آخر أفلام سندريلا منذ سنوات حققت مبيعات وايرادات قياسية وهو ما يصعب المهمة على القائمين عن الفيلم ليحقق نجاحا مماثلا.

ومن المفترض طرح الفيلم خلال شهر سبتمبر المقبل من العام الجارى، بعد سلسلة من التأجيلات، التى عطلت تصوير الفيلم فى أوقات سابقة بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم سندريلا كشفت عن البرومو الأول للعمل الذى اتسم بإطار تشويقى كبير مثلما ظهر خلال الفيديو، حيث تميز بروح غنائية خلال أحداثه ستكون هي السمة الأبرز في الفيلم، كما أثارت جملة كاميلا كابيلو للأمير خلال البرومو جدلاً كبيراً، حينما طلب منها أن تكون أميرته فاستنكرت بجملتها "وماذا عن عملى؟" ليكون ذلك بمثابة إشارة إلى منتظرى الفيلم بأن هناك علاقة مختلفة ستشهدها النسخة الأخيرة من سندريلا.