طرح الموسم الثانى من Star Wars: The Bad Batch العام المقبل

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أعلنت الشبكة المنتجة لـ مسلسل الأنيمشن Star Wars: The Bad Batch، تجديد العمل الذى نال إستحسان الكثيرين من متابعى سلسلة Star Wars، على أن يتم الشروع فى تنفيذ الموسم الجديد قريبا، ليتم طرحه خلال عام 2022.



ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، صرح قال المنتج التنفيذي لمسلسل الأنيمشن Star Wars: The Bad Batch، ديف فيلوني قائلا: "أود أنا وفريق اعمل على المسلسل بأكمله أن نتوجه بالشكر لكل من تابع المسلسل، ومن قرر إضافة موسم جديد لهذا العالم الكبير".

ويدور مسلسل الأنيمشن Star Wars: The Bad Batch ، حول تكون وحدة الاستنساخ الخاصة المسماة "The Bad Batch" من الحيوانات المستنسخة ذات الآثار الجانبية المفيدة، مثل القوة الفائقة، وبالتالي يشق الفريق الجديد طريقه عبر الإمبراطورية التي تأسست حديثًا وتحاول معرفة سبب معارضة جميع القوات المستنسخة، باستثناء أنفسهم، لجنرالاتهم.

يقوم ببطولة مسلسل الأنيمشن Star Wars: The Bad Batch صوتيا كل من، دي برادلي بيكر، ميشيل أنج، نوشير دلال، ليام أوبراين، ريا بيرلمان، سام ريجل، بوب بيرجن، جويندولين يو، كوري بيرتون، بن ديسكين، ماثيو وود.