شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة L.E.J الفرنسية تطرح كليبها السنوى بعنوان SUMMER 2021 ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى فيديو كليب الذى تطرحه فرقةL.E.J الفرنسية، بشكل سنوى، وطرحته هذا العام تحت اسم SUMMER 2021، بإعجاب الآلاف حول العالم، حيث حقق مشاهدات تقترب من 800 ألف مشاهدة منذ طرحه يوم 6 أغسطس الجارى، على الحساب الرسمي للفرقة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

فرقة L.E.J الفرنسية هي اختصارًا لـ Lucie وElisa وJuliette، وهي فرقة فرنسية تتألف من ثلاث نساء من Saint-Denis، وهي مدينة في ضواحي باريس.

أصبحت الفرقة الفرنسية معروفة من خلال طرح أول Mashup غنائى في خلال صيف 2015، حيث يقومون بـ جمع أفضل أغانى الصيف، وجمعها بـ طريقة ممتعة في أغنية واحدة، مع إضافة لمسة خاصة بالفريق، مما ساهم في إنتشار أغانيهم بشكل كبير.

وهذه كلمات الـ Mashup الغنائى لـ هذا العام :

Ouh...Mmmh

Let's get down, let's get down to business

Give you one more night, one more night to get this

We've had a million, million nights just like this

So let's get down, let's get down to business

I'vе got a fever

Let's get down to business

Hand on my forehead

One more night to get this

We've had a million, million nights just like this

(Aaah)

A girl like me

Peut-être qu'avec du temps, ça partira

Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas

And when it came down, I was looking in your eyes

Suddenly, suddenly, suddenly I can feel it inside

My bad habits lead to late nights

Let's get down to business

Conversations with a stranger

One more night to get this

We've had a million, million nights just like this

(Je t'aime de ouf)

A girl like me

Can you

Save your tears for another day

(Kiss me more)

(T'es mon prince dans le château)

Save your tears for another day, aah

(Kiss me more)

Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve'

Ahí donde no has llegao' sabes que yo te llevaré

Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé

Hasta luego fais-en, hasta luego fais-en deux

Call me by your name

Cocaine and drinkin' with your friends

You live in the dark, boy, I cannot pretend

I'm not fazed, only here to sin

LA LA LATINAS

Call me when you want, call me when you need

Call me in the morning, I

(Doudou)

Call me when you want, call me when you need

Call me out by your name, I'll be on the way like

[Instru]

Cherie coco fait moi humhum

[Instru]

Aime-moi Doudou

Mais le temps, le temps m'a réparé

Plus rien n'est comme avant

Quelqu'un m'a déjà soigné

I'ma leave the door open

I'ma leave the door open

Ne gaspille pas mon temps

Une autre a su me soigner

(J’crois qu'un gangster est tombé love)

Baila

You want me,

Baila

I want you, baby

Baila, baila, baila conmigo

Baila

My sugarboo

Baila,

J’suis tombé love

Baila, baila, baila conmigo

Baila

J’me ramolli

Switchin' the positions for you

(oh, yeah, shit)

I got my peaches out in Georgia

Fais le 911

Baila

A girl like me

Mais ne me regarde pas

Ma gadji c'est Petrouchka

Ouais ma gâtée

Ne me regarde pas

What you know about rollin' down in the deep?

When your brain goes numb, you can call that mental freeze