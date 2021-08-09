شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يصطحب ابنته لحضور عيد ميلاد أوباما الـ 60 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الممثل العالمى برادلى كوبر ابنته أثناء الذهاب إلى عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مثلما ظهر خلال الصور التي نشرها موقع ديلى ميل خلال تقرير أكدوا فيه أن برادلى كوبر يعد واحدًا من الأسماء المذكورة في القائمة الأولية للمدعوين لحضور حفل عيد ميلاد أوباما.

وقد بدا كوبر وابنته من عارضة الأزياء ايرينا شايك في منتهى السعادة أثناء الذهاب لتلك المناسبة التي أقيمت داخل مزرعة أوباما في جزيرة ماساتشوستس على الساحل.

من ناحية أخرى يبدو أن الممثل برادلى كوبر لم يتأثر كثيرًا بأخبار ارتباط صديقته السابقة وأم ابنته إيرينا شايك بـ كاني ويست، حيث كشف موقع ديلى ميل عن ظهوره في شوارع مدينة نيويورك وهو يحمل ابنتهما وذلك الشهر الماضى بعد تأكيد علاقتها مع إيرينا شايك وفقًا لتقرير الديلى ميل.

وأضاف التقرير أن الممثل الشهير لا يكترث بارتباط شايك من عدمه حيث يفضل التركيز على حياته فقط، وسيظل صديقاً لـ ايرينا شايك حتي لو شهدت حياتها ارتباطات جديدة، وهو الأمر الذى يؤكده بحسب التقرير تواجده مع إيرينا من وقت لآخر في نيويورك حيث يتواصل الثنائى دائماً بغرض تربية ابنتهما بشكل مناسب لا يؤثر عليه الانفصال.



برادلى كوبر



برادلى كوبر وابنته