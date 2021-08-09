شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصور من أمام الأهرامات وأبو الهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية ديمي لوفاتو بعيد ميلاد والدتها بصور من زيارتها لأهرامات الجيزة بمصر، وعلقت علي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم ..وبكل جدية، كانت مشاهدتك تتطور وتنمو لتصبح المرأة التي أنت عليها اليوم هي الشيء المفضل لدي في علاقتنا.. أنت تستمر في إدهاشي كل يوم".

وتابعت: "لا تزال لديك روح المشجع لفريق دالاس كاوبوي .. لقد واجهتنا تحدياتنا بشكل فردي ولكنني ممتن لأن أقول إن هذه الصراعات قد قربتنا أكثر.. لن أغير شيئًا في علاقتنا وأدعو العالم أن يظهر لكي مقدار الحب الذي تستحقيه اليوم لأنك سيدتي ، تستحقين ذلك تمامًا ".



ديمي لوفاتو









وأضافت :"شكرًا لك على كونك أماً لجميع أصدقائي الذين إما بعيدون عن عائلاتهم ، أو لم يكبروا مع شخصيات أبوية في حياتهم .. أنت أم للعديد من الأشخاص ..أحبك كثيرًا وأنا ممتنة جدًا لوجودك بجانبي ، أقل من كونك الوالدة التي نشأت معها وأكثر كأفضل صديق في مرحلة الشباب. أحبك عيد ميلاد سعيد".









وكانت ديمي لوفاتو أعلنت تلقي لقاح فيروس كورونا، ونشرت صورة لها بعد تلقيه، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" ببساطة أفضل المخاطرة بالآثار الجانبية المحتملة للقاح بدلاً من المخاطرة بالحياة عن طريق الإصابة بالفيروس أو نشره".

وتابعت :"من الطبيعي توخي الحذر عند ظهور شيء جديد. إن الرغبة في معرفة المزيد أمر جيد - فهي تعني أنك تريد أن تكون على اطلاع".