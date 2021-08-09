شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلي سكوت يفوز بجائزة كارتييه جلوري في مهرجان فينيسا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن حصول المخرج والمنتج البريطاني ريدلي سكوت، على جائزة كارتيه جلوري في مهرجان فينيسا السينمائي القادم في دورته الثامنة والسبعين المقرر انطلاقها في الفترة من 1-11 سبتمبر.

جائزة كارتييه جلوري، مخصصة لشخصية قدمت شخصية أصلية بشكل خاص في صناعة السينما المعاصرة، ووفقاً لتقرير نشرته فاريتي، فإن الجفل سيقام يوم 10 سبتمبر في Sala Grande (Palazzo del Cinema) قبل عرض فيلمه الجديد "The Last Duel" مع مات ديمون وآدم درايفر وجودي كومر وبن أفليك.

وشارك ريدلي سكوت، مؤخراً فى إخراج فيلم House Of Gucci مع النجمة العالمية ليدي جاجا والنجم العالمي آل باتشينو، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.