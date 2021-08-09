شكرا لقرائتكم خبر عن خورشيد مات.. أحمد مكى يودع عصفوره بصورة ورسالة "أرقد فى سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد مكي خلال ستوري حزينة على إنستجرام، نفوق عصفوره "خورشيد"، حيث نشر صورة له وعلق عليها بـ "ارقد بسلام يا خورشيد" وارفق الصورة بقلب مكسور، فمكي كان قد أظهر أكثر من مرة علاقته القوية بـ"خورشيد" من خلال الصور والفيديوهات.



نفوق ببغاء احمد مكي

وكان قد فاجأ الفنان أحمد مكى جمهوره على السوشيال ميديا، بتحدث عصفور يقوم بتربيته بأول كلمة فى حياته، وسط انبهارهم بقدرة مكى على تربيه الطيور.

أحمد مكى، نشر فيديو مع عصفوره وهو يقوم بتربيته منذ صغره يدعى "خورشيد"، وقام بتعليمه الكلام، واحتفل متابعوه قائلا: "أول کلمه لخورشید (مكی).. وقریبًا فیدیوهات تانیة وهو بیقول الكلمة التانیة إن شاء الله".

من لا يعرف الفنان أحمد مكى، فإنه عاشق لتربية الطيور بوجه عام، وعاده ما يظهر فى كليباته الغنائية، حيث ظهر مع "خورشيد"، فى كليب "أغلى من الياقوت".

أحمد مكى، سبق وأن علق خلال العديد من اللقاءات الإعلامية عن عشقه لتلك الهواية، وأنه يعتبر منزله حديقة حيوانات، ويهوى تربية الصقور والطيور بوجه عام، ويعتبر نفسه عاشق لطائر الحسون، الذى يتخذه وجهه شعارًا لشركته لأنه ملك النوتة البرية وهى الشخصية التى يحبها.

يذكر أن أغنية "أغلى من الياقوت" حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات مرتفعة عبر موقع YouTubeوهي من كلمات وألحان أحمد مكي وتوزيع شادي السعيد، تم تصويرها في الفيوم وصحراء الفيوم وبحيرة قارون وهي من إخراج أحمد مكي أيضا.