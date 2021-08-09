شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان: ادعوا لدنيا وإيمي بالصبر والثبات والرضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي رامي رضوان، الشكر لكل من عبر عن حبه للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد مظاهرة الحب المستمرة من الأمس منذ وفاة النجمة دلال عبد العزيز والتي عبر عنها البعض بمجموعة صور تعبيرية تجمع الزوجين، مطالبا بالدعاء لهما بالرحمة والدعاء لإبنتيهما دنيا وإيمي بالصبر.



رامي رضوان

ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة من الصور المرسومة للثنائي الراحل، مصحوبة بتعليق :"شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وإبداعه..ادعوا لهما بالرحمة والمغفرة وادعوا لابنتيهما دنيا وإيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا".

وكان رامي رضوان، شارك متابعيه وجمهوره، برسالة أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يسرد فيها تفاصيل رؤياه للفنانة الكبيرة الراحل دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.

وجاءت الرسالة التي نشرها رضوان كالآتي: "رؤيا الغريب أصدق، يشهد الله أن ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمي دار السلام ونعم الدار، وهي والله ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرحمهم ويغفر لهم".

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربى.