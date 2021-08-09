شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض البيت الفنى للمسرح لليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض على مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، اليوم الإثنين مسرحية "سيدة الفجر" في السابعة و النصف مساءً، من بطولة كل من نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمودين تأليف اليخاندرو كاسونا، و من إخراج أسامة رؤوف.

وفي قاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة تعرض مسرحية "الصندوق" فى التاسعة مساء، وتدور أحداث العرض في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة ، وبتطور الاحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وازمتها الوجودية.

العرض عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحي، محمد عبد الخالق ، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكي، ومن إخراج رضا حسنين.

وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل تعرض مسرحية أفراح القبة" في التاسعة مساءا، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب ، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف.