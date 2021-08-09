خاص| تفاصيل تراجع الموسيقيين عن منع التعامل مع بلقيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتهت منذ قليل الأزمة التي اشتعلت بين المطربة اليمنية بلقيس، ونقابة المهن الموسيقية، والتي أصدرت بسببها النقابة أمس الأحد 8 أغسطس قرارا بعدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ"الخليج 365"، قال: "مجلس النقابة قرر التراجع عن إيقاف المطربة بلقيس، عقب سدادها الرسم النسبي المستحق عن مشاركتها في الحفل الذي أقيم أمس في نادي الجلاء".

نقابة الموسيقيين كانت قد أصدرت أمس الأحد قرارها بعدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها.

المايسترو أحمد طه "قائد اوركسترا الفن- المصاحبة للمطربة بلقيس في الحفل"، في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على القرار، وقال : "حفل دار الأوبرا لن يتم إلغائه، ويقام في موعده الخميس المقبل، إذ سبق وحصلت المطربة بلقيس على التصريح الخاص به".

وأضاف: "نص قرار النقابة يقول لن يتم إصدار تصاريح مستقبلا، وحفل الخميس تم التصريح به من قبل صدور القرار".

بلقيس من المقرر أن تقوم بإحياء الحفل علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 12 أغسطس، بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه.

وتقدم المطربة اليمنية مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، إلى جانب احدث اغانيها "ممكن" و " انتهي" .