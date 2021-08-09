أحدث ظهور لأبناء تامر حسني في الساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "بوسيل" في الصور رفقة أولادها بأحد شواطئ الساحل الشمالي.

وعلقت بسمة بوسيل على الصور: "أنت تكتب قصتك الخاصة".

واحتفلت الفنانة بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني، بالتنسيق مع الفنانة بشرى، وذلك 2 أغسطس الجاري.

ونشر تامر مقطع فيديو من حفله بالساحل الشمالي وفوجئ بالفنانة بشرى وهي تعلن أنها ستحتفل بعيد ميلاده أثناء الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وغنى تامر في الحفل أغنية "صعبة"، ومش أنا، وعلق: "صعبة ومش أنا، حبيبتي بسومي شكرا على الاحتفال الجميل دا، وشكرا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة دي وشكرا لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة وهو مش ميعاده".