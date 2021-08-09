شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يشكل اللجنة العليا لدورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تشكيل اللجنة العليا لدورته الجديدة ( 6 ) ، والتي ستقام في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

وتشكلت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من الفنان الكبير محمد صبحي - رئيس اللجنة العليا، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، د. إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، أ.د هشام عزمي، الإعلامي خيري رمضان، أ.د طايع عبد اللطيف، الفنان محسن منصور ، الفنان د هاني كمال ، المخرج د.عادل عبده، الفنان نضال الشافعي.

يقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .