بعد غياب ٤ سنوات.. محمد منير يستعد لتقديم حفل بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد 4 سنوات غياب عن الغناء في الساحل الشمالي، يستعد الفنان محمد منير لتقديم حفل غنائي في بورتو مارينا خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الحالي.

الكينج رحب بالتعاقد على إحياء الحفل، ومن المقرر الكشف عن تفاصيله ومفاجآته بعد الاستقرار على يوم إقامته

محمد منير أحيا في أغسطس 2017 آخر حفل له في بورتو مارينا، وقدم به اغنية "كان فاضل" بمشاركة الفنانة مي كساب، التي صعدت إلى المسرح ومعها ابنتها "فريدة".

وقدم الكينج في الحفل أغاني: هيلا هيلا، قلبي مساكن شعبية، جنني طول البعاد، دايرة الرحلة، اللي غايب، يا رمان، ويلي، شوكولاته، حدوتة مصرية.

منير أحيا في أبريل الماضي الحفل الذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا، وبدأ الغناء بأغنية "يا عروسة النيل"، وقدّم بعدها عدة أغاني من أجمل ما غنى، ومنها: "يا سمرة، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، علموني، رزقنا الرزق على الله" ،والأغنية الفلسطينية "يا العمارة العمارة"، واختتم الكينج حفله بأغنية "أشكي لمين"، وسط سعادة كبيرة من الحضور.