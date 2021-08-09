رامي رضوان يطلب الجمهور الدعاء بالرحمة لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الإعلامي رامي رضوان جمهوره ومتابعيه بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، كما طالب بالدعاء بالصبر لدنيا وإيمي سمير غانم بعد فراق والديهما في عام واحد.

ونشر "رضوان" عدة صور تجمع الفنانة دلال عبد العزيز بزوجها الراحل سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رامي رضوان على الصور: "شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وابداعه".

وأضاف :" ادعوا لهما بالرحمة والمغفرة وادعو لابنتيهما دنيا و إيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا".

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، أمس الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورافق العديد من النجوم جثمان "دلال" إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.