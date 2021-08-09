فن ومشاهير

حورية حسن.. أطلق عليها "المطربة الطائرة" وهذه أبرز أعمالها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنانة الراحلة حورية حسن بعيد ميلادها اليوم، الموافق 9 أغسطس.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن حورية حسن:

- ولدت في طنطا 9 أغسطس 1932.

- سافرت إلى القاهرة عام 1948 ثم التحقت بالاذاعة عام 1950.

- اكتشفها الفنان محمد الكحلاوي، وقدمها للإذاعة.

- تزوجت من الفنان زين العشماوي، وأنجبت منها ابنتها

- شاركت كمطربة في فيلمي "ليلة الدخلة، ضحيتة غرامي" في عام 1950، الأمر الذي أعطاها شهرة كبيرة.

- اشتهرت في الإذاعة بغناء الأوبريتات حتى وصفت بمطربة الأوبريت الأولى، ومن أهم الأوبريتات التي غنتها: "معروف الإسكافي وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم أوبريت البيرق النبوي، شهر زاد، يوم القيامة".

- قامت بالتمثيل في فيلم (شمشون ولبلب) في عام 1952 والذي تغير اسمه إلى "عنتر ولبلب".

- من أشهر الأفلام التي شاركت فيها :"ليلة الدخلة، فاطمة وماريكا وراشيل، بابا عريس، ضحيت غرامي، ابن النيل، الصبر جميل".

- من أشهر أغانيها "من حبي فيك ياجاري، يا أبو الطاقية الشبيكة".

- أطلق عليها لقب "المطربة الطائرة" لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات، حتى أطلقت عليها الصحافة لقب "المطربة الطائرة".

- آخر أفلامها كممثلة فيلم "العلمين" في عام 1965.

- كان آخر أوبريت شاركت فيه بالغناء هو أوبريت "حمدان وبهانة" في عام 1964.

- غنت الفنانة حورية حسن أكثر من 400 أغنية خلال مسيرتها الفنية.

- انفصلت عن الفنان زين العشماوي، وحررت محضرًا ضده، بعد هجومه عليها في منزلها ليلاً.

- توفيت حورية حسن في 8 يونيو 1994.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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