حورية حسن.. أطلق عليها "المطربة الطائرة" وهذه أبرز أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنانة الراحلة حورية حسن بعيد ميلادها اليوم، الموافق 9 أغسطس.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن حورية حسن:

- ولدت في طنطا 9 أغسطس 1932.

- سافرت إلى القاهرة عام 1948 ثم التحقت بالاذاعة عام 1950.

- اكتشفها الفنان محمد الكحلاوي، وقدمها للإذاعة.

- تزوجت من الفنان زين العشماوي، وأنجبت منها ابنتها

- شاركت كمطربة في فيلمي "ليلة الدخلة، ضحيتة غرامي" في عام 1950، الأمر الذي أعطاها شهرة كبيرة.

- اشتهرت في الإذاعة بغناء الأوبريتات حتى وصفت بمطربة الأوبريت الأولى، ومن أهم الأوبريتات التي غنتها: "معروف الإسكافي وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم أوبريت البيرق النبوي، شهر زاد، يوم القيامة".

- قامت بالتمثيل في فيلم (شمشون ولبلب) في عام 1952 والذي تغير اسمه إلى "عنتر ولبلب".

- من أشهر الأفلام التي شاركت فيها :"ليلة الدخلة، فاطمة وماريكا وراشيل، بابا عريس، ضحيت غرامي، ابن النيل، الصبر جميل".

- من أشهر أغانيها "من حبي فيك ياجاري، يا أبو الطاقية الشبيكة".

- أطلق عليها لقب "المطربة الطائرة" لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات، حتى أطلقت عليها الصحافة لقب "المطربة الطائرة".

- آخر أفلامها كممثلة فيلم "العلمين" في عام 1965.

- كان آخر أوبريت شاركت فيه بالغناء هو أوبريت "حمدان وبهانة" في عام 1964.

- غنت الفنانة حورية حسن أكثر من 400 أغنية خلال مسيرتها الفنية.

- انفصلت عن الفنان زين العشماوي، وحررت محضرًا ضده، بعد هجومه عليها في منزلها ليلاً.

- توفيت حورية حسن في 8 يونيو 1994.