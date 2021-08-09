عمرو عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية: "خايف أمشي وحد شايل مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يمر الفنان عمرو عبد العزيز بأزمة صحية مفاجأة.

ونشر"عمرو" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "صباح الخير عليكم جميعا، فضلا وليس أمرا، نظرا لعدة أحداث بتحصل ورا بعض، أولا حالات الموت المفاجئ اللي حصلت مؤخرا ( اللهم اجرنا جميعا من الموت الغفلة ) لكتير من الشباب و الكبار اللي ناموا وماصحيوش اللي أعرفهم واللي ماعرفهومش ".

وأضاف:"ثانيا …حلم سيء جدا بحلمه بقالي فتره بيتكرر بنفس تفاصيله على فترات متقطعة".

وتابع :"ثالثا…لظروفي الصحية الغير مستقرة من فترة والتي لم ولن اتحدث عنها ولا يعلم عنها شئ سو أهلي و المقربين جدا جدا مني".

وأكمل :" ارجو من الجميع اللي زعلانين مني سواء بقصد او بدون قصد ان يسامحوني و مايزعلوش مني لو كنت أخطأت واكيد أنا أخطأت لأني بنى ادم بشر مش ملاك …وخايف امشي وحد شايل مني ولو حته صغنونة كده في قلبه ".

يذكر أنّ الفنان عمرو عبد العزيز، يُشارك في مسرحية "أبو العربي" للفنان هاني رمزي، وليلى عز العرب وداليا البحيري ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وأحمد فتحي وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.