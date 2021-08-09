هل سيحجب برشلونة الرقم 10 بعد رحيل ميسي؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

كشف نادي برشلونة الإسباني عن أرقام قمصان اللاعبين في بطولة “جوان جامبر” التي عادة ما تستخدم كتقديم للفريق للموسم الجديد ولم يرتدي أي لاعب القميص رقم 10 بعد رحيل النجم ليونيل ميسي.

واتردى القادم حديثا للفريق ممفيس ديباي القميص رقم 9 وهو القميص الذي ارتداه الموسم الماضي مارتين برايثوايت الذي ارتدى القميص رقم 12.

وسيرتدي سيرخيو أغويرو القميص رقم 19 وايمرسون رويال 22 الذي كان يرتديه في بيتيس، كما سيرتدي ريكي بويج القميص رقم 6 عقب رحيل كارليس ألينيا إلى خيتافي.

وكان إعلان برشلونة عن رحيل أسطورته ميسي، قد لأدى إلى انتشار شائعات حول إمكانية حجب النادي للقميص رقم 10 تكريماً للمسيرة الاستثنائية للنجم الأرجنتيني. لكن، حسب تقارير صحفية مختلفة، فإن قوانين الدوري الإسباني من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكانت القضية قد أثيرت بالفعل من قبل، بعدما رفضت رابطة الدوري الإسباني طلب إشبيلية، وإسبانيول، بحجب الرقم 10 في الناديين تكريماً لوفاة أنطونيو بويرتا، وداني خاركي، وكلاهما توفي بسبب سكتة قلبية.

وتنص قواعد الليغا على أنه يجب أن يرتدي اللاعبون الـ25 في الفريق أرقاماً من 1 إلى 25. الأرقام من 26 إلى 50 مخصصة للاعبين الاحتياطيين. إذا أراد النادي إزالة رقم، سيكون عليه تسجيل 24 لاعباً فقط.

ويعتبر القادمان الجديدان سيرجيو أغويرو، وممفيس ديباي، هما المرشحان الأوفر حظاً لحمل القميص 10 ببرشلونة الموسم المقبل. في حين يطالب المشجعون الكتالونيون بمنح الرقم 10 الأسطوري لابن النادي أنسو فاتي، الذي عاد من الإصابة.