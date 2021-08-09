بلقيس فتحي ممنوعة من الغناء في مصر!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدور قرار بمنع التعامل مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية.

وقالت النقابة في بيان اليوم الاثنين: ”قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية؛ وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها“.

وأحيت المطربة اليمنية بلقيس، حفلا غنائيا بنادي الجلاء للقوات المسلحة في مصر، أمس الأحد، وذلك مع الفنان رامي صبري، وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ولم تعلق الفنانة بلقيس بشأن القرار الصادر بحقها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد اللحظة.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة اليمنية لإحياء حفل بدار ”الأوبرا“ المصرية، يوم 12 أغسطس/آب المقبل، على مسرح النافورة بصحبة المايسترو أحمد طه، وذلك ضمن خطة حفلات الأوبرا لشهر أغسطس/آب.

يذكر أن آخر أعمال بلقيس الفنية أغنية ”جبار“ والتي طرحتها مؤخرا باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

كما كشفت بلقيس، منذ فترة، طبيعة الوعكة الصحية التي دخلت بسببها المستشفى لتلقي العلاج.

وظهرت بلقيس، في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وجهت من خلاله الشكر إلى جمهورها الذي سأل عن وضعها الصحي، وحرص على الاطمئنان عليها.

وقالت إنها أصيبت وشقيقتها بفيروس في المعدة، تسبب في تعبهما كثيرا، مردفة أنها تلقت العلاج اللازم، وتعافت وأصبحت في حالة أفضل.