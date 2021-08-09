بالفيديو: حسن يوسف يكشف حقيقة قيام شمس البارودي بتغسيل جثمان دلال عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

رد الفنان المصري، حسن يوسف، على حقيقة أنباء متداولة بشأن مشاركة زوجته الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، في تغسيل جثمان الفنانة الراحلة، دلال عبد العزيز، قبل دفنها أمس الأحد.

وأكد في تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم” المصرية أن زوجته شاركت في تغسيل جثمان والدته ووالدتها فقط، ثم مرضت بعدها لما يقارب الشهر.

وتابع أن إحدى صديقاتها أخبرتها أن جسدها أصبح لا يتحمل تغسيل جثامين.

وفيما نفى حسن يوسف مشاركة زوجته شمس البارودي في تغسيل جثمان دلال عبد العزيز، فقد أكد أنه وهي ترحما على روحها وصليا عليها، وقرآ لها القرآن الكريم في منزلهما.

وأكد حسن يوسف أنه برحيل الفنانة دلال عبد العزيز فقد الوسط الفني “عنصر من عناصر الخير المعروفة بطيبتها الشديدة، وفنانة وزميلة عزيزة”.

كما دعا الله تعالى أن يكون بعون ابنتيها الفنانتان، دنيا وإيمي سمير غانم، وأن يبارك الله في أزواجهما، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

وتوفيت دلال عبد العزيز، يوم السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مرير مع فيروس “كورونا” المستجد استمر قرابة 100 يوم.