كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” ليلى نصر ” في تصريحات لوسائل الإعلام خلال تواجدها في وداع صديقتها وتلميذتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عن تفاصيل الشهر الأخير في حياة الفنانة الراحلة .
حيث أشارت ليلى نصر إلى أن دلال عبد العزيز كانت قد دخلت في غيبوبة وكانت كلما استفاقت منها تسأل عن زوجها الفنان الراحل ” سمير غانم ” وأنها كانت تشعر برحيله .
فقالت : ” كانت في غيبوية في آخر شهر قبل وفاتها وأول ما كانت تصحى كانت تسأل عن سمير وتقولهم أنا واثقة إنه مات ” .
وأضافت الفنانة ليلى نصر متحدثة عن علاقتها بالفنانة دلال عبد العزيز وبداية معرفتها بها : ” دلال عبد العزيز أول ما قابلتها كان منذ 25 عاماً في إحدى المسرحيات وكانت بنت بسيطة وجميلة ” .
تابعت : ” ونصحتها حينها بأن تحافظ على بساطتها في تعاملاتها .. هي وسمير غانم كانوا ملائكة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى نصر تكشف عن تفاصيل الشهر الأخير في حياة دلال عبد العزيز : ” كانت تسأل عن سمير وتقولهم أنا واثقة إنه مات “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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