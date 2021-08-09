شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال بعد قرار إيقافه من الموسيقيين: أنا ملتزم فى حفلاتى والفيديو المتداول قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مطرب المهرجانات عمر كمال لـ"الخليج 365"، بعد قرار إيقافه أسبوعًا من نقابة المهن الموسيقية، إن الفيديو الذى تداوله رواد السوشيال ميديا، وهو يغنى فيه بلفظ خارج، كان قديمًا ومنذ عامين، وكان في مكان خاص.

وأضاف مطرب المهرجانات فى حديثه قائلاً: "كنت بهزر مع واحد صاحبى، وأنا فى حفلاتى ملتزم، ومش بغنى أى أغانى فيها ألفاظ خارجة"،

يذكر أن المطرب عمر كمال خضع أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، للتحقيق فى اللفظ الخارج الذى بدر منه فى إحدى الحفلات، وجاء فى أقوال المطرب عمر كمال أن ذلك كان في إطار حفلة خاصة وقديم، حيث كانت قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف المطرب لمدة أسبوع، مع تحذير فى حالة التكرار بتوقع أقصى عقوبة، وقد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك.