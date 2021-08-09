شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين تحظر التعاون مع المطربة اليمنية بلقيس ومنعها من الحفلات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مشاركتها بإحدى الحفلات الغنائية بأحد الأندية بمصر الجديدة برفقة رامي صبري، قررت نقابة المهن الموسيقية بقيادة أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر منع التعاون مع المطربة اليمينة بلقيس، وذلك بسبب إحياء حفل مؤخرًا بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

وقال أحمد رمضان سكرتير عام النقابة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" حول الأمر إنه سوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والفنادق بحظر التعاون معها وعدم منحها أية تصاريح لمزاولة مهنة الغناء في مصر مستقبلاً، إلا حين سدادها مستحقات النقابة المالية التي لم تقم بتسديدها، كما أصدرت النقابة بمنع التعامل مع متعهد الحفلات الذى تعاون معها في هذا الحفل.

جدير بالذكر أن هذا القرار بات يهدد مشاركتها في حفل دارالأوبرا المفترض أن تشارك فيه يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس الجارى.

من ناحية أخرى طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.