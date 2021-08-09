شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية، متمثلة في النقيب الفنان هانى شاكر، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبد الله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، والأستاذ حسام مصطفى رئيس القطاع المالى.

وقال الفنان هانى شاكر عقب توقيع البروتوكول إن هذا التعاون مهم ومثمر جدًا، وسيساهم فى وجود حالة فنية جديدة سواء من ناحية الإنتاج الفنى الغنائى أو الحفلات الغنائية، مشددًا على أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مشكورة بتدعم الفن بشتى الوسائل.

وأشار هانى شاكر إلى أن نقابة المهن الموسيقية سيكون لها دور فى كل الأعمال الفنية المقبلة، وأن النقابة سترعى مجموعة من الأصوات من خلال حفلات غنائية فى جميع محافظات مصر، لافتًا إلى أننا مشتاقون لحفلات أضواء المدينة ونحتاج وقفة بجانب الفن الغنائى حتى لا يكون فريسة لما يقدم على السوشيال ميديا.