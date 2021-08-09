شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يحصل على جائزة سان سيباستيان كأحد أكثر الممثلين موهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تكريم النجم العالمي جوني ديب في مهرجان سان سيباستيان الإسباني، المقرر إقامته يوم 22 سبتمبر المقبل في قاعة الاحتفالات السنوية في كورسال.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن مهرجان سان سيباستيان، وصف ديب بأنه أحد أكثر الممثلين موهبة وتنوعًا في السينما المعاصرة، ومن المقرر ان يحصل على جائزة دونوستيا، التي تعد أعلى وسام من سان سيباستيان.

ديب هو بالفعل أحد الأبناء المفضلين لسان سيباستيان، وسيتم تكريمه بجوار كلاً من إيثان هوك وسيجورني ويفر وجودي دينش وبينيلوبي كروز وفيجو مورتنسن..

وعلى جانب آخر، تمكن ديب، منذ ايام من تحقيق انتصار نادر على طليقته الممثلة آمبر هيرد، في الوقت الذي يحاول فيه اكتشاف ما إذا كانت زوجته السابقة، نفذت وعدها بشأن تسوية طلاقها البالغة 7 ملايين دولار، إذ أن هيرد كانت قد تعهدت بالتبرع بتسوية طلاقها إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس، بعد انفصالها عن جوني ديب في عام 2016.

وكانت أمبر هيرد في بيان لها بتاريخ 26 فبراير الماضي: "لقد ظلّت مستقلة ماليا عن جوني ديب طوال الوقت الذي كنا فيه سويا، وتم التبرع بالمبلغ الكامل لتسوية الطلاق للأعمال الخيرية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.